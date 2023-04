Hollandse zonnepanelen naar Jupiter: ‘Er moet gewoon leven zijn’

Ruimtesonde Juice is vrijdag succesvol gelanceerd richting de mysterieuze ijsmanen van Jupiter. Eén daarvan is de maan Europa, waar de kans het grootst is op buitenaards leven. Op dat antwoord moeten we nog wel even wachten. De verwachting is dat het ruimtevaartuig in juli 2031 Jupiter bereikt.