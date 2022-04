Woeste PVV’er uit woede op microfoon bij debat over stikstof

Video

Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof geeft in het debat landbouw, natuur en voedselkwaliteit uitleg over het opstapelen van stikstof. De opmerkingen schieten bij kamerlid Edgar Mulder (PVV) in het verkeerde keelgat, waarna hij vervolgens zijn woede uit op zijn microfoon.