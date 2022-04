‘Onzin dat Glennis Grace hierbij stilstaat!’

Video

In Venlo maakte Glennis Grace donderdagavond haar comeback na de beruchte Jumbo-rel. Begin februari werd Glennis Grace aangehouden voor bedreiging en mishandeling na een geweldsincident in de gelijknamige supermarkt. Tijdens de aftrap van haar clubtour stond ze op een opvallende manier stil bij wat er is gebeurd. Dat wist het publiek wel te raken, vertellen ze achteraf bij verslaggever Jordi Versteegden.