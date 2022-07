Betty heeft 6(!) Servals in de tuin: 'Honden zijn ook gevaarlijk!'

Video

In 2024 gaat er een verbod op verschillende huisdieren gelden. Er is een lijst met dertig toegestane dieren, wat betekent dat de rest niet meer is toegestaan om te houden als huisdier. En dat dreigt een groot probleem te worden voor Betty, die maar liefst zes servals aan huis houdt.