Ongemak bij Nick & Simon na ruzie-vraag

14:58 Video

Voor het eerst sinds dat ze gestopt zijn als muzikaal duo, zaten Nick & Simon dinsdagavond weer samen aan een talkshowtafel. In Op1 waren ze uitgenodigd met hun vriend Kees Tol om te vertellen over hun Beatles-serie die binnenkort te zien is op televisie. Als presentatrice Margje Fikse een vraag stelt over ruzie, wordt de sfeer aan tafel ongemakkelijk.