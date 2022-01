Versoepelingen? Dit zegt OMT-lid over advies aan kabinet

Video

Het verzet tegen de lockdown groeit. Vrijdag besluit het kabinet of er versoepeld gaat worden en dat besluit wordt vaak gebaseerd op het advies van het OMT dat woensdag bijeen kwam. Andreas Voss is OMT-lid en vertelt bij Op1 hoe er over eventuele versoepelingen wordt gedacht.