Ondanks dalende prijzen: ‘Dit gaan supermarkten weer doorberekenen’

13 jul. Video

Het was de afgelopen periode schrikken als je de boodschappen in de supermarkt afrekende. Prijzen stegen soms met 15 tot 20 procent. Maar het lijkt nu weer de goede kant op te gaan voor onze portemonnee. Want de eerste prijsdalingen vallen op, ziet ook retaildeskundige Paul Moers.