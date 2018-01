‘Bloedstollend spannend of donorwet er komt’

BINNENLAND

In de Eerste Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de donorwet. Die houdt in dat je automatisch donor bent, tenzij je bezwaar aantekent. Volgens verslaggever Inge Lengton is het nog lang niet zeker of de wet er daadwerkelijk komt.

