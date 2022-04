‘Moddergooien tussen Yvonne Coldeweijer en Samantha Steenwijk’

Video

Yvonne Coldeweijer en Samantha Steenwijk stonden vrijdag tegenover elkaar in de rechtbank. De zangeres zou volgens Coldeweijer illegale afslankpillen hebben gebruikt wat volgens Steenwijk niet klopt. Zij eiste rectificatie. Verslaggever Koen van Eijk volgde de zitting. De uitspraak is over twee weken.