Vliegensvlugge dieven jatten duizenden euro's aan sigaretten

1 uur geleden in BINNENLAND

Dinsdag 18 april slagen twee inbrekers er in om duizenden euro's aan sigaretten te stelen uit de Albert Heijn in Vianen, Utrecht. Tips? Bel 0800-6070 of anoniem 0800-7000

