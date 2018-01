Deze Miss Nederland bracht popster in hogere sferen

De bloedmooie Hilda van der Meulen is “Het mooiste meisje van de klas”. Niemand minder dan Koen Wauters maakte een liedje over de vrouw die ooit Miss Nederland was. Het mooiste meisje van de klas, woensdag 22.15 uur, NPO 1.

