Heldhaftige omstander schiet caissières te hulp tijdens overval

Video

Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan een agressieve overvaller, die drie supermarktmedewerkers bedreigde. Het voorval vond op 29 december 2022 plaats in het Albert Heijn-filiaal aan het ‘s Hertogenboschplein. De dader sprak accentloos Nederlands, is tussen de 1.75 meter en 1.80 meter lang en heeft volgens een van de slachtoffers een lichte of mogelijk lichtgetinte huidskleur. Op de avond van de overval droeg hij een bivakmuts. Heeft u tips? Bel dan 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.