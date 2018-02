Daders bizar schietincident lopen nog vrij rond

Vandaag, 10:00 in BINNENLAND

Losvliegende kogels, kapotte busruiten en twee gewonden. Het rangeerterrein in Heerlen lijkt in het voorjaar van 2017 wel het Wilde Westen. In Spoorbewakers aandacht voor de maatregelen die spoorwegbeheerder ProRail neemt tegen de schietgrage schutter.

Kopieer naar clipboard

Meer weergeven