‘Frank Lammers, dit mag echt wel een tandje minder’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over de flirt tussen Gerard Joling en Gordon, strippende BN’ers, de overal op Mark Gillis én de nominaties voor de Loden Leeuw.