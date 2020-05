Gezinsquarantaine met 600 pk!

Video

Het Audi RS-label bestaat 25 jaar en evolueerde tot deze woeste, 600 pk sterke RS 6 Avant. Hij knalt in 3,4 tellen naar 100 km/h. Desnoods met het hele gezin en de bagage. Het woord van veelzijdigheid is dan ook meer dan ooit van toepassing op deze RS-variant. Meer comfort en toch vooral ook weer iets meer dynamiek. Dat heeft wel een prijs, want hij begint bij 184.600 euro en op smaak kost hij zomaar 230.000 euro! Maar dan heb je wel Audi’s ultieme vorm van gezinsquarantaine . door Peter Hilhorst | Autovisie