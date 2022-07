Onthutsend bericht John S.: ‘Hij kondigde met foto moord aan’

Video

De 38-jarige John S., die op 6 mei 2022 twee mensen doodschoot en twee mensen zwaar verwondde op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam, gebruikte medicijnen die mogelijk van invloed zijn geweest op zijn handelen. Dat bleek vrijdag tijdens een eerste zitting in het strafproces waar rechtbankverslaggever Saskia Belleman bij was.