‘Dit wordt spannende televisie met Matthijs van Nieuwkerk!’

In de rubriek Wat vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week snapt Jan niets van de ophef over een pikante foto van Ferry Doedens en hij uit zijn zorgen over de hondjes van Gordon. Verder was Jan op een opvallend BN’er-feestje en Jan Smit krijgt ervan langs vanwege zijn sneer naar een fan.