Uitzinnige supporters vieren promotie Almere City

08:25 Video

Almere City heeft zich weten te plaatsen voor de Eredivisie. De ploeg van trainer Alex Pastoor wist zich zondagavond te verzekeren van promotie door FC Emmen met 1-2 te verslaan. Het is voor het eerst in de clubhistorie dat Almere City zich weet te plaatsen voor de hoogste voetbalcompetitie in Nederland.