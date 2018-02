Buschauffeur (71) vecht met reljeugd

Gisteren, 16:49 in BINNENLAND

Heftige beelden uit de nachtbus tussen Bunnik en Houten. Te zien is dat de chauffeur op de vuist gaat met agressieve jongeren. Volgens RTV Utrecht werkt de man vrijwillig voor club Brothers in Bunnik en is hij ongedeerd.

