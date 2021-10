Beelden: wilde achtervolging gestopt in Maarssen

Video

Een wilde achtervolging is dinsdagavond geëindigd in Maarssen. Een automobilist werd na het negeren van een stoplicht op de A12, ter hoogte van Gouda, achterna gezeten door de politie. De man haalde snelheden van 190 kilometer per uur en had geen rijbewijs bij zich. Video via Dumpert.nl. Ook iets gefilmd op de weg? Mail het ons via verkeer@telegraaf.nl.