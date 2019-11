Megan moest afscheid nemen van haar kinderwens

Vrouw

Deze week in Blootgeven het bijzondere verhaal van Megan Boers (26). Door endometriose moest Megan afscheid nemen van haar kinderwens. ,,Dat was een mokerslag, want onze kinderwens is heel groot. Lange tijd voelde ik mij daardoor niet echt vrouw en vroeg ik me af wat mijn vriend nog met mij moest”, vertelt Megan dit weekend in VROUW magazine.