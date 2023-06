'Koeman zal best naar positie problematische Van Dijk gaan kijken'

16 jun. Video

Het Nederlands elftal speelt zondag voor de derde plek in de Nations League tegen Italië. Verder is er genoeg te bespreken: eventuele transfers, de zo goed als complete trainersstaf bij Ajax en de mogelijke overname van de Engelse topclub Manchester United. Chef voetbal Valentijn Driessen maakt zich zorgen over een aantal Oranje-internationals.