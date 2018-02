Alle hens aan dek bij gevaarlijke ontsporing

Een gevulde gastrein zorgt voor groot alarm wanneer deze in november 2017 ontspoort in Zeeland. Door het incident staat de veiligheid van de hele regio op het spel. In de laatste aflevering van Spoorbewakers een exclusief kijkje achter de schermen bij de ingewikkelde hersporing van de gekantelde wagon.

