Dit ga je zien in Hart van Oranje

Gisteren, 22:44 in BINNENLAND

In navolging van vele andere media reist ook een delegatie van SBS6 volgende maand af naar de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Evelien de Bruijn gaat tijdens het sportevenement tweemaal per dag het programma Hart van Oranje presenteren.

