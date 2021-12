Linda reageert op kritiek: 'Best pittig voor meisje van 21'

Video

De appel valt niet ver van de boom. Noa Vahle, de dochter van Linda de Mol, timmert al een tijdje aan de weg om net als haar moeder carrière te maken in de media. Dit komt haar ook op kritiek te staan. In een openhartig interview met Verslaggever Jordi Versteegden vertelt Linda hoe dat voor haar dochter is.