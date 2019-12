Is dit de meest brutale dief ooit?

Binnenland

Bij een aanhouding op 9 september op de Soestdijkerstraatweg in Hilversum neemt de politie wikkels met drugs, een telefoon en geld in beslag. De spullen worden in de politieauto gelegd. Terwijl de agenten bezig zijn met de aanhouding loopt een jongeman naar de politieauto en slaat zijn slag. Heeft u tips voor de politie? Bel 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.