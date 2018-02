FvD-Kamerleden ruziën met journalisten

Gisteren, 21:00 in BINNENLAND

Het ging er stevig aan toe toen journalisten FvD-gezichten Baudet en Hiddema vragen stelden over beschuldigingen van racisme aan het adres van de partij. Het ging over de vraag wat ze van de uitspraken van kandidaat-raadslid Ramautarsing vinden over het verband tussen IQ en bevolking.

