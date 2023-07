Zo snel heb je zonnepanelen nu terugverdiend

08:11 Video

Het is de manier om geld te besparen op de energierekening en het is nog duurzaam ook: zonnepanelen. Hoewel het belangrijk is om te weten dat er een flink prijskaartje aan de installatie hangt, kan deze investering zich uiteindelijk terugverdienen. Hoe lang duurt het voordat je deze investering hebt terugverdiend? Rene Peters, energie-expert bij TNO, vertelt wat je moet weten en waar je op moet letten bij de aanschaf.