Geraldine moet naakt om een kampvuur dansen

In de zesde aflevering van DE GROTE VERHUIZING VAN GERALDINE komt Kristallen Queen, ook wel Stenenvrouwtje, Mariëlle op bezoek om een beetje sfeer in het huis van Geraldine te krijgen. Ze heeft genoeg stenen meegenomen, zodat Geraldine kan kiezen welke stenen ze in huis neemt. Er is voor iedere kamer wat wils.

Geraldine Kemper heeft haar eerste echte huis gekocht in Amsterdam. Hartstikke leuk natuurlijk, maar voordat ze haar nieuwe stulp kon betrekken, moest er wel een hoop gebeuren. Van overbodige inboedel werd afscheid genomen, de nieuwe boel werd feng shui ingericht én haar toekomst in het nieuwe huis werd voorspeld.

