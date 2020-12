Andre Hazes vertelt álles over aanzoek en bruiloft-plannen!

Entertainment

Na een turbulente tijd is André Hazes eruit: hij wil zijn hele leven verder delen met Monique. Zaterdagavond ging hij op zijn knieën. In de ochtendshow op Radio 538 vertelt de dolgelukkige zanger voor het eerst over het sprookjesachtige aanzoek en hij doet uit de doeken hoe de bruiloft eruit moet komen te zien.