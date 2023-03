Zóveel gevangenisstraf kan Promes krijgen

Video

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen profvoetballer Quincy Promes vindt vrijdag plaats. De voetballer wordt verdacht van poging tot doodslag. Misdaadverslaggever John van den Heuvel heeft de details van de zaak en betwijfelt of de voetballer, die momenteel in Rusland speelt, in Nederland zijn straf uit zal zitten mocht hij schuldig worden bevonden.