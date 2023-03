Peter Gillis moet miljoen betalen: realityster reageert!

Video

In deze entertainment-update bespreken Pim Sedee en Jordi Versteegden een opmerkelijk stap van Lil Kleine. Ook haalt de rapper opnieuw keihard uit naar zijn ex Jaimie Vaes. Verder: Ruud de Wild onder vuur na uitspraak over Marco Borsato en Peter Gillis moet diep in de buidel tasten. Ook is er groot nieuws over een bekend muzikaal duo.