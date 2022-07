Bachelor-Maureen haalt uit naar Thomas van der Vlugt

Video

Maureen Veenstra zag haar liefdesdroom uiteenspatten toen The Bachelor Thomas van der Vlugt in de finale koos voor Merel. Toch was dit liefdessprookje van korte duur want na een paar maanden besloot Thomas toch een punt te zetten achter hun relatie. Verslaggever Jordi Versteegden vraagt Maureen wat ze van deze breuk vindt. Ook spreekt hij met Scott, bekend van het afgelopen seizoen van Prince Charming, die maar al te goed weet hoe het is om als tweede te eindigen in een liefdescompetitie.