Nieuwe stakingen: 'Het gaat hier om tien miljoen verpeste reizen!'

17:14 Video

De vakantieganger is nog steeds niet af van alle onzekerheden rond hun reis de komende tijd. Nu dreigt een stakingsgolf op met name Franse vliegvelden voor veel overlast te gaan zorgen de komende maanden. Luchtvaartverslaggever Yteke de Jong schetst hoe de vakantie voor velen in de problemen komt.