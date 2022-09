Onvoorstelbaar drama op Paleis Soestdijk: ‘Dit kost miljoenen!’

Video

In Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere woensdag een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week onder andere over Max Verstappen, die zondag werd toegejuigt door diverse leden van het Koninklijk Huis. Verder alles over een groot drama achter de schermen bij Paleis Soestdijk, de zorgen om de broer van Frans Bauer en waar waren Nick & Simon tijdens de beroemde kermis van Volendam?