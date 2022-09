Beelden: Werkt Ali B aan comeback na Voice-schandaal?!

Video

Ali B lijkt te werken aan een muzikale comeback. Op beelden die zijn muzikale vriend Brownie Dutch deelt, is te zien hoe hij weer achter de microfoon is gekropen. Het is voor het eerst sinds de onthullende uitzending van BOOS dat Ali is gespot in de studio. In januari legde hij al zijn werkzaamheden neer in afwachting van het onderzoek van het Openbaar Ministerie.