Onrust rond pensioenakkoord: ‘Dit idee was onhaalbaar’

Video

In het pensioenakkoord was afgesproken dat onderzocht zou worden of het mogelijk is dat iedereen na 45 jaar werken met pensioen kan gaan. Demissionair minister Koolmees heeft nu in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat dit niet haalbaar. Vakbonden zijn laaiend, vertelt DFT-verslaggever Martin Visser.