Zo begint carnaval in Oeteldonk

Vandaag, 10:05 in BINNENLAND

Honderdduizenden, zo niet, miljoenen mensen vieren vanaf vandaag carnaval in met name Brabant en Limburg. De Telegraaf stuurde ras Noord-Hollander Ilan Sluis naar Den Bosch... Oh nee, naar Oeteldonk!

