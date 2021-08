Wendy deelt emotionele ervaring: 'Je weet gewoon te weinig'

Video

Frits Sissing presenteert volgende week woensdag de benefietshow Nederland Staat Op Tegen Kanker op NPO1. Wendy van Dijk is één van de bekende Nederlanders die zich in de uitzending gaat inzetten om zoveel mogelijk geld op te halen voor het KWF. De presentatrice vertelt vooruitlopend op het programma over haar emotionele reden om mee te doen met de actie.