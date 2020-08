Stille tocht Bas van Wijk: 'Nabestaanden hebben levenslang'

Video

Zo'n tweehonderd mensen liepen vrijdagavond mee tijdens de stille tocht voor Bas van Wijk. De Badhoevedorper kwam vorig weekend om het leven toen hij een beroving wilde tegenhouden. Ook Jan Kloppenburg, de vader van Joes die in 1996 om het leven kwam door zinloos geweld, was aanwezig. Ook Joes woonde in Badhoevedorp.