Ongemakkelijke date: 'Slaap jij in je onderbroek?!'

Nieuws

In het programma Lang Leve de Liefde wil Johan niets liever dan bij zijn date Magnolia in bed kruipen. Maar de onderhandelingen verlopen stroef. Hoe deze nacht eindigt is maandagavond om 21:30 uur te zien op SBS6.