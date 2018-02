Zijlstra in tranen bij aftreden

Vandaag, 17:14 in BINNENLAND

Minister Halbe Zijlstra hield het niet droog toen hij zijn aftreden bekend maakte in de Tweede Kamer. Zijlstra raakte in opspraak na een leugen over een ontmoeting met Vladimir Poetin.

