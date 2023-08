Schoondochter Linda de Mol eerlijk over Playboy-shoot

07:02 Video

Nadat Jaimie Vaes vorige maand de cover sierde van de Playboy is de vraag: wie is de volgende bekende Nederlander die uit de kleren gaat? Tijdens de persdag van Expeditie Robinson vroeg verslaggever Jordi Versteegden aan Jaimie of het iets voor haar medekandidaat, topmodel en tevens de schoondochter van Linda de Mol, Chelsey Weimar zou zijn.