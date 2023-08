Zat Ziyech achter stuur gecrashte auto? Dit zeggen getuigen

02 aug. Video

Het waren bijzondere beelden: de peperdure auto van Hakim Ziyech die na een crash op een fietsenstalling balanceerde. Over de schuldvraag gingen al snel de wildste verhalen rond. Maar was hij er nou bij en wie zat er achter het stuur? Verslaggever Marcel Vink dook samen met misdaadverslaggever John van den Heuvel in de zaak.