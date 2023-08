Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Schokkend: conducteur (65) achtervolgd en met geweld beroofd

11 aug. Video

Een 65-jarige conducteur wordt op het Centraal Station in Utrecht met geweld beroofd. De verdachte is een jonge man die al enige tijd daarvoor rond hing in de stationshal. Hij staat duidelijk op beeld. Weet jij wie dit is? Geef dan je tip door via www.politie.nl/telegraaf bel de gratis tiplijn 0800-6070 of geef je informatie anoniem door via 0800-7000.