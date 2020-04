Studenten beschuldigd: 'Jullie zijn reden van lockdown!'

Video

Studentenhuizen worden niet gezien als een huishouden waardoor studenten altijd aan de 1,5 meter moeten houden. Een studentenhuis in Utrecht is een petitie begonnen om dit te veranderen. Zij beweren dat het onmogelijk is om in zo'n kleine ruimte hieraan te houden. Ze lopen de kans om een boete te krijgen als ze de regel overtreden. Teken de petitie hier: www.studentenpetitie.nl