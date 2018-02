Bizar: vrouw strompelt weg na helikoptercrash

3 uur geleden in BUITENLAND

Zaterdag is een helikopter met zes Britten neergestort in de Grand Canyon, VS. Drie van hen kwamen om. Getuigen filmen hoe een vrouw wegstrompelt van het rampgebied.

