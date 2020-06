Is dit de meest aansprekende Volvo van de afgelopen 25 jaar?

Video

De Volvo V70 R AWD is samen met de 850 T5-R een van de meest aansprekende Volvo’s van de afgelopen 25 jaar. Met een 300 pk sterke vijfcilinder en de heerlijke kleurencombinatie is het een cultauto in wording. Na het zien van deze Peters Proefrit weet je precies waarom.