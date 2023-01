Zo denken Britten over Harry na onthullend interview

Video

Het boek Spare van Prince Harry dat dinsdag uitkomt, beheerst het mondiale nieuws. In aanloop naar de lancering heeft de prins twee grote interviews gegeven waarin hij geen spaan heeft heel gelaten van zijn broer William, stiefmoeder Camilla en de Britse pers. Volgens correspondent Joost van Mierlo heerst in Groot-Brittannië grote tweespalt over Harry’s openheid.