Turkse Nederlander haalt keihard uit naar ons land

Vandaag, 15:43 in BINNENLAND

Nazar woont al 50 jaar in Nederland en voelt zich als “oud vuil” behandeld”. Dat zegt hij in een documentaire waarin de oprichters van Denk worden gevolgd. De film, die in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wordt uitgezonden, is woensdag om 22.55 uur te zien op NPO 2.

Kopieer naar clipboard

Meer weergeven